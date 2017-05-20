CNN: юристы в Белом доме проводят консультации по вопросу импичмента президента

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НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Юристы в Белом доме проводят конфиденциальные консультации и совещания по вопросу импичмента президента, вероятность которого в настоящий момент невелика. Эти консультации проводятся на всякий случай, чтобы более глубоко и всесторонне изучить процедуру импичмента и ее нюансы, сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на два источника.
По их сведениям, консультации начались на прошлой неделе. В Белом доме заявили CNN, что не комментируют такие данные.
В понедельник газета The Washington Post выступила с утверждением, что Трамп мог поделиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком секретной информацией о террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ) во время встречи в Белом доме на прошлой неделе. Во вторник газета The New York Times сообщила, что Трамп перед увольнением директора ФБР Джеймса Коми просил его прекратить расследование в отношении своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна.
Обе публикации послужили поводом для утверждений, что президентский срок Трампа может завершиться раньше положенного. В частности, некоторые законодатели-демократы в Конгрессе США заговорили о возможности импичмента.