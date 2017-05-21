Тиллерсон: оборонная сделка США и Эр-Рияда показывает поддержку в противостоянии с Ираном

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Сделка по поставкам Саудовской Аравии вооружений из США свидетельствует о том, что Вашингтон готов поддерживать страны региона в их противостоянии с Ираном. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир в воскресенье.

Шеф американской дипломатии констатировал, что договоренности о поставках вооружений и военного оборудования Саудовской Аравии и другим странам региона имеют особое значение. "Это в особенности укрепляет безопасность стран Персидского залива, арабских государств, и, думаю, это более ясно дает Ирану понять, что мы, США, поддерживаем наших партнеров в регионе в том, что касается противодействия гегемонии Ирана", - подчеркнул Тиллерсон. Госсекретарь США заверил, что "попытки Ирана оказать давление на эти страны будут встречены единым фронтом".

Тиллерсон также отметил, что одна из главных целей визита президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию состоит в том, чтобы активизировать борьбу против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). При этом, госсекретарь США дал понять, что Трамп на данном этапе не намерен в первую очередь заострять внимание на вопросах, касающихся соблюдения прав человека в государствах региона, являющихся союзниками США.

Ранее официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп заключил в Эр-Рияде крупнейшую в истории США оборонную сделку, договорившись о поставках вооружений и военного оборудования Саудовской Аравии на сумму почти $110 млрд. Трамп прибыл в Эр-Рияд в субботу. Это первая остановка в его дебютном зарубежном турне. Сегодня американский лидер принял участие во встрече на высшем уровне Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), в который входят Саудовская Аравия, Катар, Оман, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Кувейт.