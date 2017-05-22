Ликвидированные в Анкаре боевики ИГ готовили нападение на съезде правящей партии

АНКАРА, 22 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Боевики группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), ликвидированные в воскресенье в Анкаре, готовили теракт на съезде правящей Партии справедливости и развития (ПСР). Об этом сообщил губернатор столичного региона Эрджан Топаджа.

"Двое убитых террористов планировали нападение на съезде ПСР", - сказал он. Ранее сообщалось, что один из террористов якобы имеет гражданство Азербайджана.

Антитеррористическая операция прошла утром 21 мая в районе Этимесгут на территории муниципальных жилых комплексов. Полиция штурмовала одну из квартир, где находились боевики. Террористы открыли огонь по полицейским и были застрелены. В ходе обыска в квартире боевиков были обнаружены ручные гранаты, оружие и самодельные взрывные устройства высокой мощности.

Внеочередной съезд ПСР прошел в Анкаре накануне. На нем делегаты проголосовали за возвращение президента Тайипа Эрдогана в партию на пост председателя.