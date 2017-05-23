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ЛНР готова отказаться от "формулы Штайнмайера" из-за неконструктивной позиции Киева

Международная панорама
23 мая, 11:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

В провозглашенной республике заявили о готовности требовать немедленного введения особого статуса для Донбасса

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Провозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) в связи с нежеланием Киева обсуждать реализацию "формулы Штайнмайера" готова вернуться к дословной реализации комплекса мер по выполнению минских соглашений и требовать немедленного введения особого статуса для Донбасса. Об этом ТАСС в преддверии запланированных на 24 мая в Минске встреч участников контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе и ее рабочих подгрупп заявил представитель ЛНР в политподгруппе Родион Мирошник.

Дословное выполнение

В конце 2015 года бывший на тот момент министром иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил формулу урегулирования конфликта в Донбассе, которая предполагает введение в действие принятого парламентом Украины закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день проведения местных выборов в Донбассе и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.

"Если Киеву не нравится "формула Штайнмайера", мы готовы вернуться к дословному выполнению комплекса мер по выполнению минских соглашений и требовать немедленного введения особого статуса для Донбасса", - сказал Мирошник.

Он напомнил, что "пункт 4 комплекса мер по выполнению минских соглашений требует от Верховной рады в течение 30 дней после подписания комплекса мер принять постановление, определяющее территории, на которые распространяется особый статус, и обеспечить вступление в силу закона "Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", и только после этого переходить к обсуждению модальностей выборов на основе особого статуса". Аналогичные положения содержатся и в протоколе от 5 сентября 2014 года, где "однозначно на первое место ставится принятие закона и вступление в силу особого статуса для республик Донбасса".

Комплекс мер по выполнению минских соглашений был подписан в белорусской столице в феврале 2015 года по итогам встреч лидеров стран "нормандской четверки" (России, Германии, Франции и Украины - прим. ТАСС) и участников контактной группы. Документ из 13 пунктов предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения сторон, а также меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в регионе.

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Согласованный компромиссный вариант

Представитель провозглашенной ЛНР в политической подгруппе подчеркнул, что "формула Штайнмайера" была согласована лидерами четырех стран на двух саммитах "нормандской четверки" - в 2015 году в Париже и в 2016 году в Берлине", однако "не была оформлена в виде официального и подписанного лидерами документа".

"Она рассматривалась как компромисс в вопросе о том, что должно быть осуществлено раньше - вступление в силу особого статуса или проведение выборов в Донбассе", - пояснил Мирошник.

"Мы как представители (провозглашенных Луганской и Донецкой народных) республик настаивали на вступлении в силу особого статуса, и уже после - проведении выборов, но готовы были пойти на компромисс и принять "формулу Штайнмайера" за основу, чтобы выйти из переговорного тупика и двигаться дальше в согласовании всего политического пакета", - напомнил он.

При этом представитель ЛНР отметил, что украинская сторона "на протяжении полугода откровенно блокирует обсуждение "формулы Штайнмайера" и механизма вступление в силу особого статуса Донбасса, фактически не признавая решение лидеров "нормандской четверки".

"На 24 мая назначен очередной раунд переговоров в Минске, и первым вопросом в повестке дня политической рабочей группы стоит именно вопрос о механизме вступления в силу закона об особом статусе", - подчеркнул Мирошник.

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