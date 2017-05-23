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"Лугансквода": Украина почти три недели не подает воду в ЛНР

Международная панорама
23 мая, 11:31 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 23, мая. /ТАСС

Подачу воды с Петровской насосной станции прекратили 6 марта, с Западной фильтровальной станции - 5 мая, уточнили на предприятии

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ЛУГАНСК, 23 мая. /ТАСС/. Украина на протяжении почти трех недель не возобновляет водоснабжение провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Лугансквода".

"Подача воды с Петровской насосной станции прекращена еще 6 марта, с Западной фильтровальной станции - 5 мая", - приводит комментарий агентство Луганскинформцентр.

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Киев с 5 мая приостановил поставки воды потребителям ЛНР. 4 мая без объяснения причин на 85 процентов была сокращена подача воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции (ЗФС). Тогда же полпред ЛНР в Контактной группе Владислав Дейнего заявил, что Украина блокирует любые возможные механизмы оплаты воды, что позволяет прекращать поставки и манипулировать этим аспектом в политических целях.

Киев прекращает подачу воды в ЛНР с подконтрольной ему территории не в первый раз. В этом году водоснабжение уже было приостановлено с 4 января по 13 января и на три дня в марте. В то же время в конце апреля министр по вопросам неподконтрольных территорий Донбасса Вадим Черныш заявлял, что Украина не намерена прекращать поставки воды провозглашенным Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Украина поставляет воду в ЛНР с двух основных водозаборов, расположенных на подконтрольных Киеву территориях, - с ЗФС в районе Лисичанска и Петровского водозабора в Станично-Луганском районе.

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