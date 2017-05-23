В Британии прекратили прием крови для пострадавших в Манчестере

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ЛОНДОН, 23 мая. /ТАСС/. Британцы так активно откликнулись на призыв сдавать кровь для оказания помощи пострадавшим в результате взрыва в Манчестере, что Национальная система здравоохранения (NHS) вынуждена была объявить о прекращении дальнейшего приема доноров.
Соответствующее заявление было размещено на официальной странице структуры в сети Twitter.
"Мы не принимаем новых доноров в связи с очень большим числом желающих (сдать кровь) после событий прошлой ночи. В настоящие время мы располагаем всем необходимым объемом", - говорится в сообщении.
Пострадавшие в результате взрыва, по данным медиков, размещены в восьми больницах города.
Согласно последним данным, жертвами теракта на крытом стадионе в Манчестере на севере страны стали 22 человека, включая детей, еще 59 получили ранения. Детонация взрывного устройства произошла за пределами концертного зала в фойе примерно в 22:35 по местному времени (00:35 мск вторника) сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. По свидетельству очевидцев, большинство зрителей были подростками.