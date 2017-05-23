Елизавета II: Великобритания шокирована гибелью людей в Манчестере

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ЛОНДОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Великобритания шокирована гибелью людей в результате теракта в Манчестере. Об этом королева Елизавета II заявила в письме своему представителю в этом городе, лорду-лейтенанту графства Большой Манчестер Уоррену Смиту.
"Вся страна шокирована смертями и ранениями такого большого числа людей в Манчестере минувшим вечером - взрослых и детей, которые только что получали удовольствие от концерта", - написала Ее Величество. Королева Великобритании также выразила глубокие соболезнования родственникам погибших и сочувствие всем, кто непосредственно пострадал во время теракта.
"Я хочу также поблагодарить всех сотрудников оперативных служб, которые отреагировали (на случившееся) с таким профессионализмом и заботой", - добавила Елизавета. Она также выразила "восхищение тем, с какой человечностью и состраданием жители Манчестера отреагировали на этот варварский акт".
Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел вечером в понедельник, 22 мая, сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Произошедшее квалифицировано как теракт. По последним данным, погибли 22 человека, 59 получили ранения.