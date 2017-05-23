На Украине вступил в силу новый порядок ввоза книг из РФ

КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Новый порядок выдачи разрешений на ввоз издательской продукции российского производства на территорию Украины вступил в силу 22 мая. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио).

Теперь для получения разрешения в ведомство необходимо предоставить заявление, экземпляр оригинала издания (или электронный аналог в формате PDF), оригинал или нотариально засвидетельствованную копию соглашения с владельцем прав на издание, а также рецензию, "составленную на государственном языке специалистом (экспертом) по оценке и характеристике содержания издания".

В случае выявления несоответствий украинскому законодательству Госкомтелерадио обязано передать документы на рассмотрение экспертного совета. "Именно решение экспертного совета является основанием для предоставления разрешения или отказе в нем", - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее на Украине также вступил в силу порядок изъятия незаконно ввезенных российских книг. В соответствии с ним, издательская продукция, распространенная на территории страны без соответствующего разрешения, подлежит обязательному изъятию из обращения. Действие порядка не распространяется на издательскую продукцию, ввозимую гражданами в ручной клади или сопровождаемом багаже общим количеством не более 10 экземпляров.

Верховная рада 8 декабря 2016 года запретила ввоз российских книг с антиукраинским содержанием, приняв соответствующий закон.