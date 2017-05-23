Трамп после визита в Израиль вылетел на встречу с папой римским и саммит НАТО

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Дональд Трамп 23 мая завершил первый с момента избрания президентом США визит в Израиль и Палестину. Американский "борт номер один" вылетел из аэропорта имени Давида Бен-Гуриона близ Тель-Авива в Европу, где в Ватикане у Трампа запланирована встреча с папой римским Франциском, после чего он направится дальше в Брюссель на саммит НАТО.

Трамп вылетел в Европу в сопровождении супруги Меланьи, дочери Иванки и ее мужа Джареда Кушнера. Прощальную церемонию в аэропорту Бен-Гуриона, в которой приняли участие президент и премьер-министр Израиля Реувен Ривлин и Биньямин Нетаньяху, транслировали все центральные каналы израильского телевидения.

Трамп прибыл в Израиль в понедельник из Саудовской Аравии, которая стала первой остановкой в его дебютном международном турне в качестве президента США. В Иерусалиме он провел переговоры с Ривлиным и Нетаньяху, посетил святыни Старого города, а сегодня утром направился в Вифлеем на Западном берегу реки Иордан, где встретился с палестинским лидером Махмудом Аббасом.

Из Вифлеема Трамп вернулся в Иерусалим, где выступил с речью в Музее Израиля. "Достижение мира не будет легким, обеим сторонам придется принимать тяжелые решения, но израильтяне и палестинцы способны достичь сделки", - сказал Трамп в Музее Израиля. "Нетаньяху хочет мира", - продолжил он. Палестинцы, по словам президента США, также готовы к "движению к миру".

Трамп в ходе выступлений в Иерусалиме также пообещал не допустить появления у Ирана ядерного оружия и подтвердил нерушимость союза США и Израиля.