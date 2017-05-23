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Трамп считает, что израильтяне и палестинцы способны договориться о мире

Международная панорама
23 мая, 15:10 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков

Президент США отметил, что достижение мира не будет легким, и обеим сторонам конфликта придется принимать тяжелые решения

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Президент США Дональд Трамп считает, что израильтяне и палестинцы способны достичь сделки, которая позволит урегулировать длящийся десятилетиями кровопролитный конфликт в регионе.

"Достижение мира не будет легким, обеим сторонам придется принимать тяжелые решения, но израильтяне и палестинцы способны достичь сделки", - сказал Трамп, выступая в Музее Израиля в Иерусалиме с речью по итогам визита в Израиль и Палестину.

"Нетаньяху хочет мира", - сказал Трамп. Палестинцы, по его словам, также готовы к "движению к миру".

Трамп прибыл в понедельник в Израиль из Саудовской Аравии - первой остановки в его дебютном международном турне в качестве президента США. В Иерусалиме он провел переговоры с президентом и премьер-министром Израиля Реувеном Ривлиным и Биньямином Нетаньяху. Сегодня утром он направился в Вифлеем на Западном берегу реки Иордан, где встретился с палестинским лидером Махмудом Аббасом, после чего вернулся в Иерусалим.

23 мая Трамп вылетает из Израиля в Ватикан.

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США Израиль Палестина
Темы
Палестино-израильский конфликт
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