Трамп считает, что израильтяне и палестинцы способны договориться о мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Президент США Дональд Трамп считает, что израильтяне и палестинцы способны достичь сделки, которая позволит урегулировать длящийся десятилетиями кровопролитный конфликт в регионе.
"Достижение мира не будет легким, обеим сторонам придется принимать тяжелые решения, но израильтяне и палестинцы способны достичь сделки", - сказал Трамп, выступая в Музее Израиля в Иерусалиме с речью по итогам визита в Израиль и Палестину.
"Нетаньяху хочет мира", - сказал Трамп. Палестинцы, по его словам, также готовы к "движению к миру".
Трамп прибыл в понедельник в Израиль из Саудовской Аравии - первой остановки в его дебютном международном турне в качестве президента США. В Иерусалиме он провел переговоры с президентом и премьер-министром Израиля Реувеном Ривлиным и Биньямином Нетаньяху. Сегодня утром он направился в Вифлеем на Западном берегу реки Иордан, где встретился с палестинским лидером Махмудом Аббасом, после чего вернулся в Иерусалим.
23 мая Трамп вылетает из Израиля в Ватикан.