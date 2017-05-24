Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

WP: Трамп высоко оценил борьбу Дутерте с наркотиками и обсуждал с ним лидера КНДР

Международная панорама
24 мая, 6:50 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Президент США также заверил своего филиппинского коллегу, что готов в "любое время" принять его в Вашингтоне

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 24 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Глава администрации США Дональд Трамп дал в апрельском телефонном разговоре с президентом Филиппин Родриго Дутерте высокую оценку его усилиям, направленным на борьбу с наркотиками, а также обменялся с ним мнениями о лидере КНДР Ким Чен Ыне и ракетно-ядерной программе Пхеньяна. Об этом сообщила газета The Washington Post, в распоряжении которой оказалась стенограмма упомянутой беседы лидеров двух стран, подготовленная правительством Филиппин. Представитель американской администрации высокого ранга подтвердил газете точность попавшего в руки ее корреспондентов документа.

Как следует из этой стенограммы звонка, состоявшегося 29 апреля, Трамп отметил, что Дутерте проделал "невероятную работу, касающуюся проблемы наркотиков". "У многих стран есть (эта) проблема, у нас (то есть США) есть (эта) проблема, но вы делаете отличную работу, и я просто хотел позвонить и сказать вам об этом", - подчеркнул президент США. Его коллега в ответ назвал наркотики бичом филиппинского народа и заявил, что вынужден принимать решительные меры фактически ради сохранения нации.

Смотрите также

Трамп провел "дружелюбный разговор" с президентом Филиппин

Дутерте считает Трампа "прагматичным мыслителем"

NYT: Трамп не предупредил Госдеп и Совет нацбезопасности о приглашении Дутерте

"Понимаю, полностью понимаю это. И мне кажется, предыдущий президент (США) этого не понимал", - сказал далее Трамп. Между тем публичной критике развернутую Дутерте кампанию решительной борьбы с наркомафией подвергало не только предыдущее правительство США во главе с президентом Бараком Обамой, но и нынешняя вашингтонская администрация.

При обсуждении КНДР Трамп нелестно отозвался о руководителе этой страны. "Мы не можем позволить, чтобы сумасшедший с ядерным оружием оставался таким образом на воле", - заявил глава Белого дома. Он также поинтересовался у Дутерте, считает тот Ким Чен Ына в эмоциональном и психическом плане "стабильным или нестабильным". Филиппинский президент осуждающе отозвался о действиях лидера КНДР ("играет со своими бомбами, своими игрушками") и предположил, что его "голова не работает хорошо" и что он "может в один момент просто спятить".

При этом Трамп указал, что США, несмотря на колоссальный перевес в "огневой мощи", не хотят использовать силу против КНДР. Он выразил надежду на то, что "Китай решит проблему". "Но если Китай этого не сделает, то это сделаем мы", - предупредил американский лидер. С подачи Дутерте он попросил передать председателю КНР Си Цзиньпину, что рассчитывает на его помощь в преодолении кризиса вокруг ядерных и ракетных разработок Пхеньяна.

Наконец, Трамп заверил, что будет готов "в любое время" по желанию Дутерте принять его в Вашингтоне. "Серьезно, если захотите приехать, просто дайте нам знать", - сказал руководитель американской администрации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Дутерте, Родриго
Страны
США Филиппины
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: у Москвы и Манилы есть много перспективных направлений сотрудничества
2
СМИ: тела четырех альпинистов обнаружены на склоне Эвереста
3
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
4
WP: Трамп высоко оценил борьбу Дутерте с наркотиками и обсуждал с ним лидера КНДР
5
Военная разведка США: Россия вырывается из окружения НАТО
6
СМИ: певица Ариана Гранде прервала гастроли и вернулась в США
7
Кадыров высказался за запрет выпускных вечеров в школах Чечни из-за денежных сборов
Темы дня
Загрузка...
Реклама