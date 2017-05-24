WP: Трамп высоко оценил борьбу Дутерте с наркотиками и обсуждал с ним лидера КНДР

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ВАШИНГТОН, 24 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Глава администрации США Дональд Трамп дал в апрельском телефонном разговоре с президентом Филиппин Родриго Дутерте высокую оценку его усилиям, направленным на борьбу с наркотиками, а также обменялся с ним мнениями о лидере КНДР Ким Чен Ыне и ракетно-ядерной программе Пхеньяна. Об этом сообщила газета The Washington Post, в распоряжении которой оказалась стенограмма упомянутой беседы лидеров двух стран, подготовленная правительством Филиппин. Представитель американской администрации высокого ранга подтвердил газете точность попавшего в руки ее корреспондентов документа.
Как следует из этой стенограммы звонка, состоявшегося 29 апреля, Трамп отметил, что Дутерте проделал "невероятную работу, касающуюся проблемы наркотиков". "У многих стран есть (эта) проблема, у нас (то есть США) есть (эта) проблема, но вы делаете отличную работу, и я просто хотел позвонить и сказать вам об этом", - подчеркнул президент США. Его коллега в ответ назвал наркотики бичом филиппинского народа и заявил, что вынужден принимать решительные меры фактически ради сохранения нации.
"Понимаю, полностью понимаю это. И мне кажется, предыдущий президент (США) этого не понимал", - сказал далее Трамп. Между тем публичной критике развернутую Дутерте кампанию решительной борьбы с наркомафией подвергало не только предыдущее правительство США во главе с президентом Бараком Обамой, но и нынешняя вашингтонская администрация.
При обсуждении КНДР Трамп нелестно отозвался о руководителе этой страны. "Мы не можем позволить, чтобы сумасшедший с ядерным оружием оставался таким образом на воле", - заявил глава Белого дома. Он также поинтересовался у Дутерте, считает тот Ким Чен Ына в эмоциональном и психическом плане "стабильным или нестабильным". Филиппинский президент осуждающе отозвался о действиях лидера КНДР ("играет со своими бомбами, своими игрушками") и предположил, что его "голова не работает хорошо" и что он "может в один момент просто спятить".
При этом Трамп указал, что США, несмотря на колоссальный перевес в "огневой мощи", не хотят использовать силу против КНДР. Он выразил надежду на то, что "Китай решит проблему". "Но если Китай этого не сделает, то это сделаем мы", - предупредил американский лидер. С подачи Дутерте он попросил передать председателю КНР Си Цзиньпину, что рассчитывает на его помощь в преодолении кризиса вокруг ядерных и ракетных разработок Пхеньяна.
Наконец, Трамп заверил, что будет готов "в любое время" по желанию Дутерте принять его в Вашингтоне. "Серьезно, если захотите приехать, просто дайте нам знать", - сказал руководитель американской администрации.