В центре Манчестера идет спецоперация

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Британская полиция проводит операцию в центре Манчестера, где в ночь с понедельника на вторник террорист-смертник взорвал бомбу на стадионе "Манчестер-арена".
Об этом сообщила газета Manchester Evening News.
Сотрудники полицейского спецназа, вооруженные автоматами, окружили и ворвались в жилой многоквартирный дом в центе Манчестера. Официальной информации о целях этой операции пока нет.
22 мая в 22:35 по местному времени (в 00:35 мск во вторник) на крытом стадионе "Манчестер-арена" сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде произошел взрыв. Устройство, приведенное в действие террористом-смертником, сработало за пределами концертного зала - в фойе.
Во вторник полиция задержала одного подозреваемого по этому делу, в среду были задержаны еще трое подозреваемых.