Politico: американцы одобряют назначение спецпрокурора по расследованию связей Трампа с РФ

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Большинство американцев одобряет решение минюста США назначить специального прокурора по расследованию сообщений о связях президента Дональда Трампа с представителями России, которые якобы имели место во время его предвыборной кампании. Об этом свидетельствуют результаты опубликованного опроса, который газета Politico провела совместно с компанией Morning Consult.

По ее данным, 63% респондентов "полностью" или "в некоторой степени" согласны с этим шагом, а 21% высказались против. Авторы отмечают, что среди тех, кто одобряет эту меру, 80% - сторонники оппозиционной Демократической партии. Половина республиканцев разделяет их мнение о назначении спецпрокурора.

В ходе опроса выяснилось также, что 38% американцев выступают за начало Конгрессом процедуры импичмента Трампа, но почти половина (46%) респондентов такие меры не поддерживает. По этому вопросу мнения участников исследования также разделились в зависимости от партийной принадлежности.

"68% демократов считают, что Конгресс должен начать слушания по процедуре импичмента, - прокомментировал результаты опроса Кайл Дропп из Morning Consult. - Более того, 48% сторонников Демократической партии полагают, что расследование связей Трампа с Россией должно быть приоритетом номер один для Конгресса".

Минюст объявил 17 мая о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера "специальным советником" по расследованию сообщений о попытках вмешательства России в президентские выборы в США, в том числе контактов между людьми из окружения Трампа и российскими официальными лицами. Мюллер наделен полномочиями спецпрокурора: он будет осуществлять надзор за ходом расследования и сможет при необходимости выдвигать обвинения против фигурантов данного разбирательства.

В опросе, который проводился с 18 по 22 мая, приняли участие почти две тысячи человек. Допустимая погрешность при подведении его итогов составила 2%.