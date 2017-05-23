WP: Трамп близок к тому, чтобы нанять частную команду юристов

ВАШИНГТОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональд Трамп серьезно склоняется к тому, чтобы прибегнуть к помощи неправительственных юристов в связи с продолжающимся расследованием в Вашингтоне утверждений о вмешательстве России в ход прошлогодних американских выборов. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Ссылаясь на четырех неназванных лиц, осведомленных о происходящем, она уточнила, что у Белого дома уже составлен "список финалистов", которые могут войти в эту команду частных адвокатов главы государства. Трамп лично был вовлечен в процесс отбора данных специалистов, отметила газета. По имеющейся у нее информации, формирование такой частной команды юристов ожидается "в предстоящие дни". Предполагается, что эти юристы будут помогать руководителю американской администрации в его взаимодействии и с членами Конгресса США, ведущими разбирательство по поводу приписываемого Москве вмешательства в ход выборов, и с занимающимися параллельно аналогичной работой сотрудниками министерства юстиции и назначенным на днях координатором такого расследования спецпрокурором Робертом Мюллером.

На Капитолийском холме данного рода разбирательства идут в специальных комитетах по разведке и в Сенате, и в Палате представителей. Между тем бывшему директору ФБР США Мюллеру руководство минюста на прошлой неделе поручило надзор над таким же расследованием, которое ведут федеральные американские компетентные органы.

Частная команда адвокатов Трампа, если она действительно окажется сформирована, будет работать отдельно от аппарата юрисконсульта Белого дома, во главе которого стоит Дональд Макгэн.

Решение действующего президента США воспользоваться услугами частных юристов не является беспрецедентным. В недавнем прошлом таким образом действовал, к примеру, Билл Клинтон, находившийся у власти в 1993-2001 годах.

Издание также сообщает, что Трамп обращался в марте к директору национальной разведки США Дэниелу Коутсу и главе Агентства национальной безопасности (АНБ) адмиралу Майклу Роджерсу с просьбой публично заявить об отсутствии каких бы то ни было доказательств сговора между ним и Россией на прошлогодних американских выборах.

Ранее предыдущий директор национальной разведки США Джеймс Клэппер неоднократно подтверждал, что нет никаких свидетельств, указывающих на возможный сговор между избирательным штабом Трампа и Москвой.