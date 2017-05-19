Politico: Трамп консультировался со своими юристами после назначения спецпрокурора по РФ

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ВАШИНГТОН, 19 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп проконсультировался со своими юристами после назначения бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования утверждений о вмешательстве России в прошлогодние президентские выборы. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на свои источники в Белом доме.
По их данным, во время прошедшей в четверг встречи американский лидер обсудил с юристами основные детали того, как может проходить расследование, и как администрация США должна взаимодействовать со спецпрокурором. По сведениям издания, в беседе участвовал прибывший из Нью-Йорка адвокат семейной бизнес-империи Trump Organization Майкл Коэн и юрисконсульт Белого дома Дон Макгэн.
Последний, в частности, "настоятельно порекомендовал" Трампу "проявлять осторожность во время выступлений" после назначения Мюллера. Он также подробно объяснил помощникам президента, как правильно вести документацию, которая может в дальнейшем понадобится для расследования.
Во время встречи, пояснила газета, также обсуждалось, как удержать Трампа от возможных проблем в связи с разбирательством. Коэн и пресс-служба Белого дома отказались прокомментировать Politico эту информацию.
Ранее в четверг Трамп заявил, что с уважением относится к решению министерства юстиции назначить спецпрокурора, однако, по его словам, в целом эта история является "охотой на ведьм".