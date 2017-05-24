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Минюст США: аппарат куратора расследования ФБР по России уже функционирует

Международная панорама
24 мая, 5:19 дата обновления: 24 мая, 5:22 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Помощник министра юстиции США по административной работе Ли Лофтэс также отметил, что не знает, каким будет размер данного аппарата

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ВАШИНГТОН, 24 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Аппарат спецпрокурора Роберта Мюллера, которому министерство юстиции США поручило курировать федеральное расследование утверждений о вмешательстве России в ход прошлогодних американских выборов, уже функционирует. Об этом сообщил журналистам помощник министра юстиции США по административной работе Ли Лофтэс.

По его словам, "аппарат специального советника сейчас работает". При этом Лофтэс заявил, что не знает, каким будет размер данного аппарата. Определять это будет в соответствии с переданными ему полномочиями сам Мюллер, а не руководство минюста, которое одновременно выполняет функции Генеральной прокуратуры США, пояснил специалист.

Он также подтвердил, что минюст взаимодействует с Мюллером и его окружением по поводу "ожидаемых оценок" расходов. Работа аппарата Мюллера будет обеспечиваться министерством финансов США по отдельной от других расходов минюста статье, уточнил Лофтэс. В свою в пресс-службе минюста отметили, что Мюллер и его команда работают в одном из находящихся в частной собственности офисных зданий в центре Вашингтона. Там же размещаются некоторые отделы минюста.

Мюллер был назначен спецпрокурором, или спецсоветником, как официально называется его должность, 17 мая. В распространенном по этому поводу заявлении минюста говорилось, что он будет "осуществлять надзор" над расследованием приписываемого Вашингтоном Москве влияния на избирательный процесс в США. Речь идет о расследовании ФБР, отмечалось в документе. Приказ о назначении Мюллера наделил его в том числе правом выдвигать обвинения в адрес фигурантов данного разбирательства.

Мюллер в 2001-2013 годах был директором ФБР. В последние годы работал в вашингтонской юридической фирме Wilmer Hale, которая представляла интересы и некоторых членов семьи президента США Дональда Трампа и лиц из его ближайшего окружения. В связи с этим возникли вопросы, не является ли новое назначение Мюллера конфликтом интересов. Однако, как сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на официального представителя минюста Сару Флорес, эксперты этого ведомства по вопросам этики пришли к выводу, что "участие г-на Мюллера в разбирательстве по вопросам, которые были переданы в его ведение, допустимо".

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