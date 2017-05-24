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В Пентагоне положительно отозвались о взаимодействии с РФ по операциям в Сирии

Международная панорама
24 мая, 19:55 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

По словам командующего ВВС США, единственным исключением из такого успешного взаимодействия стал инцидент с перехватом российским истребителем американского самолета-заправщика

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ВАШИНГТОН, 24 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. США считают, что российские военные отзывчивы на просьбы Вашингтона, касающиеся проведения тех или иных операций в Сирии. Такую оценку дал командующий американских ВВС на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии генерал-лейтенант Джеффри Харригиан во время брифинга для журналистов.

"Они прислушиваются к тому, что мы просим их делать, и в целом они отзываются на наши просьбы, - рассказал он. - Они очень восприимчивы к тому, что мы просим их сделать, и такое взаимодействие позволяет нам продолжать осуществлять нашу борьбу (против террористов в Сирии - прим. ТАСС)".

По его словам, единственным исключением из такого успешного взаимодействия был недавний инцидент с перехватом российским истребителем американского самолета-заправщика, который он охарактеризовал как непрофессиональный. Когда имел место этот эпизод, Харригиан не сообщил.

В прошлую пятницу председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд на пресс-конференции в Пентагоне рассказал, что Россия и США открыли еще один военный канал связи - на уровне генералов - с целью предотвращения инцидентов между своими ВС в Сирии.

По словам Данфорда, ВС России и США сохраняют "достаточно мощную оперативную связку "на земле". Эта оперативная связь осуществляется по телефонному каналу между российским воинским контингентом в Сирии и центром операций ВВС США на Ближнем Востоке и в Южной Азии, расположенным на базе Эль-Удейд в столице Катара.

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