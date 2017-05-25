WP: расследование ФБР по Клинтон было остановлено якобы из-за документа разведки РФ

ВАШИНГТОН, 25 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Расследование ФБР в отношении экс-кандидата на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон было остановлено в июле прошлого года из-за "сомнительного документа российской разведки". Такое утверждение содержится в опубликованной в среду статье газеты The Washington Post, которая ссылается на свои источники.

Они сообщают, что полученный в середине 2016 года занимавшим на тот момент пост директора ФБР Джеймсом Коми секретный документ российской разведки сыграл ключевую роль в принятии решения об остановке разбирательства по экс-госсекретарю. Тем не менее газета не исключает, что речь идет о фальшивке. По сведениям издания, в документе содержался анализ переписки экс-председателя Национального комитета Демократической партии США Дебби Вассерман-Шульц и сотрудника фонда "Открытое общество" (известного финансиста и инвестора Джорджа Сороса) Леонардо Бернардо. Они обсуждали сказанные в частной беседе слова тогдашнего министра юстиции и генпрокурора США Лоретты Линч о том, что она не позволит далеко зайти расследованию ФБР в отношении Клинтон.

При этом The Washington Post выяснила, что Бернардо и Вассерман-Шульц даже не знакомы друг с другом и никогда не общались. Источники издания в бюро считают, что "сомнительный и ненадежный документ" мог быть передан, чтобы "сбить с толку" американские спецслужбы. Тем не менее сторонники Коми в ФБР продолжают настаивать на том, что есть основания считать подлинным документ, который повлиял на решение руководителя правоохранительной структуры.

Экс-госсекретарь неоднократно заявляла, что главной причиной, похоронившей ее мечту стать президентом Соединенных Штатов, стало решение Коми возобновить завершенное в июле расследование дела об использовании Клинтон личного электронного почтового ящика для ведения служебной переписки за 10 дней до выборов. Позже, за два дня до голосования, ФБР заявило, что новое расследование не выявило нарушений, которые могли бы расцениваться как уголовное преступление, однако сам факт такого разбирательства повлиял на настроения американцев.