Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

WP: расследование ФБР по Клинтон было остановлено якобы из-за документа разведки РФ

Международная панорама
25 мая, 2:38 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Источники издания сообщают, что полученный секретный документ российской разведки сыграл ключевую роль в принятии решения

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 25 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Расследование ФБР в отношении экс-кандидата на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон было остановлено в июле прошлого года из-за "сомнительного документа российской разведки". Такое утверждение содержится в опубликованной в среду статье газеты The Washington Post, которая ссылается на свои источники.

Они сообщают, что полученный в середине 2016 года занимавшим на тот момент пост директора ФБР Джеймсом Коми секретный документ российской разведки сыграл ключевую роль в принятии решения об остановке разбирательства по экс-госсекретарю. Тем не менее газета не исключает, что речь идет о фальшивке. По сведениям издания, в документе содержался анализ переписки экс-председателя Национального комитета Демократической партии США Дебби Вассерман-Шульц и сотрудника фонда "Открытое общество" (известного финансиста и инвестора Джорджа Сороса) Леонардо Бернардо. Они обсуждали сказанные в частной беседе слова тогдашнего министра юстиции и генпрокурора США Лоретты Линч о том, что она не позволит далеко зайти расследованию ФБР в отношении Клинтон.

При этом The Washington Post выяснила, что Бернардо и Вассерман-Шульц даже не знакомы друг с другом и никогда не общались. Источники издания в бюро считают, что "сомнительный и ненадежный документ" мог быть передан, чтобы "сбить с толку" американские спецслужбы. Тем не менее сторонники Коми в ФБР продолжают настаивать на том, что есть основания считать подлинным документ, который повлиял на решение руководителя правоохранительной структуры.

Экс-госсекретарь неоднократно заявляла, что главной причиной, похоронившей ее мечту стать президентом Соединенных Штатов, стало решение Коми возобновить завершенное в июле расследование дела об использовании Клинтон личного электронного почтового ящика для ведения служебной переписки за 10 дней до выборов. Позже, за два дня до голосования, ФБР заявило, что новое расследование не выявило нарушений, которые могли бы расцениваться как уголовное преступление, однако сам факт такого разбирательства повлиял на настроения американцев.

Смотрите также

Минюст поставил в вину Коми ошибки в конце расследования "электронного скандала" Клинтон

Глава ФБР: помощница Клинтон отсылала секретные письма своему мужу для распечатки

Трамп обвинил сторонников Клинтон в связях с Россией

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Клинтон, Хиллари
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Politico: Керри призвал американских студентов учить русский язык
2
Пентагон сообщил о "непрофессиональном" перехвате истребителем РФ самолета ВВС США
3
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
4
Путин предложил провести индексацию зарплат бюджетникам, не затронутым "майскими указами"
5
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
6
ЦБ предложил снизить цену ОСАГО для опытных водителей и увеличить для молодых
7
По подозрению в убийстве девочки, найденной в реке в Краснодарском крае, задержан ее дядя
Темы дня
Загрузка...
Реклама