СМИ: смертник из Манчестера прошел начальную военную подготовку в Сирии

БЕРЛИН, 25 мая. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Исполнитель теракта в Манчестере Салман Абеди как минимум два раза бывал в Германии, в первый раз - в 2015 году - он возвращался из Сирии в Великобританию через Франкфурт-на-Майне (земля Гессен). Как пишет интернет-издание Focus Online со ссылкой на источники в правоохранительных органах, исламист проходил начальную военную подготовку на территории арабской республики.

Во второй раз Абеди был в ФРГ за четыре дня до теракта - в понедельник вечером он вылетел из Дюссельдорфа (земля Северный Рейн-Вестфалия) в Манчестер. При этом его имя не значилось ни в каких списках потенциальных террористов, которыми располагал аэропорт. Сколько времени он пробыл в Германии, не уточняется.

"Исламисты по всему миру поддерживают связь между собой. Мы должны выяснить, не встречался ли он в Гессен и Северном Рейне - Вестфалии с людьми, с которыми познакомился до этого в Сирии", - приводит издание слова представителя правоохранительных органов.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел 22 мая примерно в 22:35 по местному времени (в 00:35 мск вторника) сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство, приведенное в действие террористом-смертником, сработало за пределами концертного зала - в фойе. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, еще 59 были ранены.

Полиция объявила, что исполнителем теракта стал 22-летний Салман Абеди. По информации СМИ, он родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.