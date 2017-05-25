Трамп: 23 страны НАТО задолжали огромные суммы американским налогоплательщикам

БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Двадцать три страны из 28 государств-членов НАТО задолжали огромные суммы американским налогоплательщикам, поскольку США тратят на оборону больше, чем все остальные государства альянса вместе взятые. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на открытии саммита Североатлантического альянса в новой штаб-квартире организации.

"Из 28 стран НАТО 23 задолжали огромные суммы американским налогоплательщикам. США сегодня тратят на оборону больше, чем все остальные государства альянса вместе взятые", - сказал американский президент. Требуя от этих государств нарастить военные расходы до 2% ВВП, Трамп подчеркнул, что эти 2% - "это абсолютный минимум, который необходим странам НАТО для обновления своих военных возможностей".

Помимо США, сейчас только Великобритания, Турция, Греция и Польша имеют военные расходы на уровне в 2% от ВВП.

На саммите альянса в Уэльсе в 2014 году все "должники" обязались довести свои военные бюджеты до этой планки не позднее 2024 года. Основная часть дополнительных оборонных средств должна быть выделена на приобретение новой техники и вооружений, главным поставщиком которых выступает военно-промышленный комплекс США.