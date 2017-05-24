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Тиллерсон надеется, что НАТО вступит в коалицию по борьбе с ИГ

Международная панорама
24 мая, 18:06 дата обновления: 24 мая, 18:21 UTC+3

По словам главы Госдепа, генсек альянса "осознает, что это будет важным шагом для них"

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ВАШИНГТОН, 24 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил надежду, что НАТО как блок вступит в борьбу с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"Мы считаем, что вступление НАТО в коалицию против ИГИЛ (прежнее название ИГ) станет для них действительно важным шагом", - сказал он, общаясь с журналистами на борту самолета президента Дональда Трампа по пути в Брюссель.  "Они были наблюдателями, но сейчас они принимают все более активное участие в реальной борьбе с целью разгромить ИГИЛ", - добавил он.

"Думаю, генеральный секретарь (НАТО Йенс) Столтенберг осознает, что это будет важным шагом для них. Есть пара стран, которые все еще обдумывают это", - добавил глава Госдепартамента, уточнив, что он уже провел встречу с представителями одного из таких государств. "Думаю, они поддержат присоединение НАТО к коалиции", - резюмировал Тиллерсон.

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