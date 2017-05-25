Меркель во время встречи с Эрдоганом призвала освободить журналиста Юджеля

БЕРЛИН, 25 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвала освободить корреспондента газеты Welt Дениза Юджеля. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Встреча, посвященная "существующим трудностям в германо-турецких отношениях", состоялась на полях саммита НАТО в Брюсселе, информировал он.

"Канцлер еще раз указала на то, что депутаты Бундестага имеют неотъемлемое право посещать военных Бундесвера, задействованных в зарубежных операциях", - отметил Зайберт. "Кроме того, канцлер снова выступила за соответствующее принципам правового государства обращение с арестованными гражданами ФРГ и призвала освободить Дениза Юджеля", - сказал представитель кабмина.

Очередной виток ухудшения отношений между Берлином и Анкарой произошел после того, как турецкие власти проинформировали германское правительство об отказе допустить депутатов Бундестага на Инджирлик. В ответ на это Берлин заявил о намерении передислоцировать размещенные в Турции подразделения, которые участвуют в операции западной коалиции против международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). В качестве приоритетного варианта рассматривается перевод военных в Иорданию.