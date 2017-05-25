Меркель заявила, что лично скажет Эрдогану о необходимости пустить депутатов на Инджирлик

БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в личной беседе с президентом Турции Тайипом Эрдоганом даст понять о необходимости допустить немецких парламентариев на авиабазу Инджирлик.

"Я дам четко понять, что для нас неотъемлемо, что, поскольку наша армия парламентская, депутаты должны иметь возможность посетить солдат. В противном случае мы будем вынуждены покинуть авиабазу Инджирлик", - сказала она журналистам по прибытии на саммит НАТО в Брюсселе.

Ранее турецкие власти проинформировали германское правительство об отказе допустить депутатов Бундестага на Инджирлик. В ответ на это Берлин заявил о намерении передислоцировать размещенные в Турции подразделения, которые участвуют в операции западной коалиции против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). В качестве приоритетного варианта рассматривается перевод военных в Иорданию.