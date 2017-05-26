Юнкер: заявление Трампа о "плохих немцах" не следует понимать буквально

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ТАОРМИНА /Италия/, 26 мая. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер осудил безответственные утечки в СМИ вокруг президента США Дональда Трампа. Об этом заявил Юнкер на совместной пресс-конференции с главой Евросовета Дональдом Туском, предваряющей саммит Группы семи, отвечая на вопрос, что Трамп в Брюсселе 25 мая на встрече с лидерами ЕС говорил о "плохих немцах".
"Я не хочу комментировать, но я должен это прокомментировать", - сказал он.
"У нас была встреча с президентом Трампом, которая проходила в очень дружественной конструктивной атмосфере. Это неправда, что президент Трамп занял агрессивную позицию при обсуждении высокого позитивного сальдо торгового баланса Германии. И потом необходимо точно понимать, что на таких переговорах работает синхронный перевод, и если кто-то говорит, что "немцы плохие", это не всегда нужно понимать дословно, это безответственно. Речь шла всего лишь и торговом дисбалансе и там не было и тени агрессии", - заявил он.
"Мы пояснили президенту Трампу, что вопросами внешней торговли в ЕС занимается Еврокомиссия, а не отдельные страны-члены", - добавил глава Еврокомиссии.
Ранее немецкий журнал Spiegel сообщил, что Трамп на встрече в Брюсселе с лидерами ЕС обрушился с резкой критикой на немецких автомобилестроителей. По версии издания, которую процитировали многие СМИ, Трамп сказал, что "немцы очень плохие", и заявил, что запретит им продавать "миллионы машин" в США.