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Адвокат: обвинительный акт в отношении Януковича передан в суд с грубыми нарушениями

Международная панорама
26 мая, 13:27 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, мая. /ТАСС

Виталий Сердюк заявил, что вручение обвинительного акта не представляется возможным, пока не вручено уведомление о подозрении

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КИЕВ, 26 мая. /ТАСС/. Передача Генеральной прокуратурой Украины обвинительного акта в Оболонский районный суд Киева по делу о государственной измене экс-президента страны Виктора Януковича состоялась с грубыми нарушениями процессуального законодательства и является незаконной. Об этом заявил адвокат бывшего президента Виталий Сердюк.

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"Вручение обвинительного акта не представляется возможным, пока не вручено уведомление о подозрении. А этого до сих пор не сделано. Итак, дело в суд передано с грубыми нарушениями процессуального законодательства, прав человека и гражданина", - заявил он. По словам адвоката, это подтверждается научно-экспертным выводом члена Научно-консультативного совета при Верховном суде Украины, заведующего кафедрой уголовного права и криминологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Петра Андрушко. Сердюк заявил, что передача дела в суд имеет не юридический характер, а преследует сугубо политическую цель.

Последнее заседание Оболонского районного суда столицы состоялось 18 мая. Тогда защите Януковича было отказано в удовлетворении ходатайства о проведении видеоконференции с экс-президентом в порядке международной правовой помощи, то есть через подачу соответствующих запросов в Министерство юстиции России и Ростовский областной суд. Адвокаты заявили, что обжалуют это в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), поскольку такое решение нарушает право человека участвовать в судебном заседании.

Суд перешел к стадии "подготовительного заседания по сути", при этом представитель прокуратуры кратко зачитал обвинительный акт. Очередное заседание назначено на 29 мая.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 28 ноября 2016 года на судебном заседании по делу экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", где Янукович давал свидетельские показания по видеосвязи, зачитал бывшему президенту уведомление о возбуждении против него уголовного дела и обвинил в государственной измене. Впоследствии с санкции суда было проведено заочное досудебное расследование в отношении Януковича. Обвинение попросило суд рассматривать дело в заочном порядке, мотивируя это тем, что Янукович якобы уклоняется от участия в процессе.

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