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Защита Януковича инициировала создание в Раде следственной комиссии по генпрокурору

Международная панорама
23 мая, 17:57 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 23, мая. /ТАСС

По словам адвоката Виталия Сердюка, судьи могли быть назначены в обход автоматической системы распределения дел, что является нарушением процессуального законодательства

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КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича обратились к председателю Верховной рады с просьбой создать временную следственную комиссию для расследования "факта вмешательства генпрокурора в работу судебной автоматизированной системы распределения дел" при определении судей для рассмотрения дела о госизмене. Об этом сообщил адвокат бывшего главы государства Виталий Сердюк в Facebook.

"Инициировали создание в Верховной раде временной следственной комиссии по факту вмешательства генпрокурора в работу судебной автоматизированной системы распределения дел", - написал Сердюк.

Он также обнародовал соответствующее ходатайство. В документе, кроме прочего, утверждается, что адвокатам "во время предоставления правовой помощи (Януковичу - прим. ТАСС) стали известны факты, которые свидетельствуют об осуществлении руководством Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) по предварительному сговору с должностными лицами Государственной судебной администрации Украины и государственного предприятия "Информационные судебные системы" вмешательства в работу автоматизированной системы документооборота суда". В частности, защита считает, что со стороны ГПУ было осуществлено "незаконное влияние" на судебную администрацию и предприятие "Информационные судебные системы".

Оболонский районный суд города Киева 4 мая приступил к рассмотрению дела против Януковича о госизмене. Состав коллегии судей оказался аналогичен тому, который рассматривал дело сотрудников расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" и приговорил часть из них к длительным срокам лишения свободы. Ранее Сердюк заявлял, что генеральный прокурор Украины подтверждал информацию СМИ о составе коллегии судей по делу Януковича, несмотря на то, что официально об этом стало известно уже после его слов - лишь 11 апреля.

Таким образом, сделал вывод Сердюк, судьи могли быть назначены в обход автоматической системы распределения дел, что является нарушением процессуального законодательства, так как "это уже дает основания считать, что как такового распределения согласно требованиям действующего законодательства не произошло, и генпрокурор фактически знал, кто будет рассматривать это дело". В связи с этим защита тогда заявила о намерении поставить вопрос о законности проведения автораспределения судей для слушания дела. "Защитой подано заявление о совершении представителя Генеральной прокуратуры Украины и, в частности, ее главой Юрием Луценко преступления - вмешательство в автоматизированное распределение, которое было в Оболонском суде", - отметил Сердюк.

В пресс-службе Оболонского райсуда Киева назвали "совпадением" тот факт, что судьи по делу "Торнадо" также будут участвовать и в процессе по экс-президенту. Ранее пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган сообщила, что Высший специализированный суд Украины отказал в удовлетворении ходатайства защиты Януковича о смене подсудности дела о госизмене, напомнив, что "защита Виктора Януковича обратилась в Высший специализированный суд Украины в связи с якобы вмешательством генпрокурора в судебную автоматизированную систему распределения судей".

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