Порошенко выступил за прозрачный судебный процесс над Януковичем

КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко высказался за проведение прозрачного судебного процесса в отношении бывшего главы государства Виктора Януковича. Такое заявление он сделал 14 мая в ходе пресс-конференции в Киеве

"Тот факт, что на днях суд начал рассмотрение дела против Януковича за госизмену - это первый прецедент в истории Украины за 25 лет. И я считаю, что это огромное достижение генпрокуратуры. Это то, чего требует общество. При этом я уверен, что мы должны обеспечить абсолютно прозрачный процесс: общество должно знать, защита должна доказывать свои аргументы", - подчеркнул Порошенко.

"Должна быть не просто политическая оценка, а юридическое заключение", - добавил президент.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 28 ноября 2016 года на судебном заседании по делу экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", где Янукович давал свидетельские показания по видеосвязи, зачитал бывшему президенту уведомление о возбуждении против него уголовного дела и обвинил в государственной измене.

Печерский районный суд Киева 20 января разрешил заочное досудебное расследование в отношении Януковича. Адвокат Януковича Виталий Сердюк считает, что судебный процесс будет иметь сугубо политический характер, ранее со стороны обвинения было допущено огромное количество нарушений, а также оказывалось давление на суд. Одним из таких нарушений адвокат назвал факт того, что его подзащитный не был вызван должным образом для участия в сегодняшнем заседании.

В Оболонском районном суде Киева 4 мая состоялось первое подготовительное заседание по обвинению экс- президента Украины Виктора Януковича в госизмене. В ходе него было рассмотрено несколько ходатайств. В частности, суд удовлетворил просьбу защиты о возможности участия Януковича в судебном процессе в формате видеосвязи. Следующее заседание назначено на 18 мая.