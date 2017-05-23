Защите Януковича отказали в смене суда по делу о госизмене

КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Высший специализированный суд Украины отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-президента Виктора Януковича о смене суда по делу о госизмене. Об этом сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры страны (ГПУ) Лариса Сарган.

"Высший специализированный суд Украины отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов Януковича об изменении подсудности уголовного дела в отношении экс-президента Виктора Януковича", - написала она в Facebook. Таким образом, рассмотрением дела продолжит заниматься Оболонский районный суд Киева.

Слушания дела против Виктора Януковича о госизмене начались 4 мая в Оболонском районном суде Киева. Состав коллегии судей оказался аналогичен тому, который рассматривал дело сотрудников расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" и приговорил часть из них к длительным срокам лишения свободы. Ранее адвокат Януковича Виталий Сердюк заявлял, что генеральный прокурор Украины подтверждал информацию СМИ о составе коллегии судей по делу Януковича, несмотря на то, что официально об этом стало известно уже после его слов - лишь 11 апреля.

Таким образом, сделал вывод Сердюк, судьи могли быть назначены в обход автоматической системы распределения дел, что является нарушением процессуального законодательства, так как "это уже дает основания считать, что как такового распределения согласно требованиям действующего законодательства не произошло, и генпрокурор фактически знал, кто будет рассматривать это дело". В связи с этим защита тогда заявила о намерении поставить вопрос о законности проведения автораспределения судей для слушания дела. "Защитой подано заявление о совершении представителя Генеральной прокуратуры Украины и, в частности, ее главой Юрием Луценко преступления - вмешательство в автоматизированное распределение, которое было в Оболонском суде", - отмечал Сердюк.

В свою очередь в пресс-службе Оболонского райсуда Киева назвали "совпадением" тот факт, что судьи по делу "Торнадо" также будут участвовать и в процессе по экс-президенту.

Последнее заседание по делу о госизмене состоялось в Оболонском суде 18 мая, следующее намечено на 29 мая.