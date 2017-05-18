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Прокуратура Украины не считает возможным участие Януковича в суде в формате видеосвязи

Международная панорама
18 мая, 14:16 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 18, мая. /ТАСС

Военный прокурор Руслан Кравченко подчеркнул, что законодательство страны не предполагает, чтобы обвиняемый принимал участие в суде по видеоконференции

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КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Сторона обвинения в деле о госизмене Виктора Януковича заявила, что украинский закон не позволяет участие обвиняемого в судебном заседании в формате видеосвязи, организованной в порядке международной правовой помощи при посредстве Минюста России и Ростовского областного суда. Об этом в четверг заявил военный прокурор Руслан Кравченко по итогам заседания суда.

"В соответствии с действующим законодательством не предполагается, когда обвиняемый уклоняется от суда и следствия, чтобы он принимал участие в видеоконференции в суде относительно себя. Он должен принимать участие только в суде", - заявил обвинитель.

В четверг в ходе заседания по делу о госизмене экс-президента Украины суд отказал защите в удовлетворении ходатайства о проведении видеоконференции с Януковичем в порядке международной правовой помощи, то есть через подачу соответствующих запросов в Министерство юстиции России и Ростовский областной суд. Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что такое решение будет обжаловано в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), так как оно нарушает право человека участвовать в судебном заседании.

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