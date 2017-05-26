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Президент Египта распорядился взять под особый контроль расследование атаки на христиан

Международная панорама
26 мая, 17:58 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов

Абдель Фаттах ас-Сиси также поручил оказать незамедлительную медпомощь всем пострадавшим и поддержку семьям погибших

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КАИР, 26 мая. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился взять под особый контроль расследование вооруженного нападения на христиан-коптов в провинции Эль-Минья, в результате которого погибли десятки человек. Об этом сообщил представитель кабинета министров страны.

По его информации, египетский президент обязал "правительство, государственные органы и ответственных лиц взять под особый контроль расследование дела об атаке на христиан и оказать незамедлительную медицинскую помощь всем пострадавшим и поддержку семьям погибших в результате атаки, совершенной в южноегипетской провинции". Отмечается, что ас-Сиси "в постоянном режиме следит за развитием событий вокруг этого инцидента и ходом расследования преступления в Эль-Минье".

В пятницу утром группа боевиков совершила вооруженное нападение на автобусы с христианами-коптами, направлявшимися на экскурсию в монастырь Святого Самуила в провинции Эль-Минья. В одном из них находилось порядка 40 детей. По информации Коптского культурного центра, из всех детей, отправившихся на экскурсию, выжили только трое, остальные были убиты в результате вооруженного нападения.

По официальным данным минздрава Египта, при атаке погибли 28 человек, около 30 получили ранения. По данным главы Коптского культурного центра отца Арамии, при нападении были убиты 35 христиан.

С 10 апреля в Египте по решению президента страны было введено чрезвычайное положение сроком на три месяца. Это произошло спустя сутки после двух терактов в христианских храмах в городах Танта и Александрия, в результате которых погибли свыше 45 человек и более 100 были ранены. Ответственность за них взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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