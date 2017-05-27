NBC: ФБР считает зятя Трампа ценным свидетелем в расследовании дела о влиянии на выборы

НЬЮ-ЙОРК, 27 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Федеральное бюро расследований (ФБР) считает, что старший советник и зять президента США Джаред Кушнер обладает важной информацией для расследования приписываемых Москве попыток вмешательства в ход американской предвыборной кампании прошлого года. Таким образом, ФБР не ограничивается бывшими помощниками или сотрудниками предвыборного штаба Дональда Трампа и подбирается к узкому кругу его доверенных лиц. Об этом сообщила в пятницу телекомпания NBC со ссылкой на "множество должностных лиц".

Они уточняют, что в ФБР считают Кушнера потенциально ценным свидетелем. Это не означает, что Бюро подозревает зятя главы государства в совершении преступления и намеревается предъявить обвинения, пояснили источники телекомпании.

Адвокат Кушнера Джейми Горелик ранее заявил о готовности своего клиента выступить перед членами Конгресса США и рассказать им подробности своих встреч с представителями РФ. Сейчас юрист подтвердил NBC неизменность этой позиции. "Кушнер прежде добровольно вызвался поделиться с Конгрессом тем, что он знает об этих встречах. Он поступит так же, если с ним свяжутся в связи с иным разбирательством", - отметил Горелик.

По данным газеты Washinton Post, проверка в отношении Кушнера может касаться его состоявшихся в прошлом году встреч с послом РФ в США Сергеем Кисляком, а также с главой российского Внешэкономбанка Сергеем Горьковым.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.