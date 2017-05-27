СМИ: жители провинции Дейр-эз-Зор покидают города, который бомбят ВВС коалиции

БЕЙРУТ, 27 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Налеты ВВС международной коалиции под эгидой США на провинцию Дейр-эз-Зор на востоке Сирии вызвали массовый отток населения из городов и селений, которые подвергаются бомбардировкам. Как сообщила в субботу газета Daily Star, тысячи жителей покинули за последние дни города Эль-Маядин и Бу-Кемаль, расположенные на шоссе к иракской границе.

По информации издания, массовый выезд жителей последовал за ударами ВВС коалиции, жертвами которых стали в Эль-Маядине в пятницу свыше 80 человек, в том числе не менее 33 детей. В четверг там погибло еще 37 жителей, включая 13 детей. В пограничном Бу-Кемале с начала месяца в результате авиаударов было убито 62 человека, 42 из них - мирные граждане.

Богатая нефтью провинция Дейр-эз-Зор находится в руках экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) с 2014 года. Туда перемещаются сейчас основные силы ИГ из соседней провинции Ракка, расположенной выше по течению реки Евфрат. Отряды вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), которые окружили город Ракку (520 км от Дамаска) и его окрестности, создали безопасный коридор для выхода населения. Им воспользовалось свыше 100 тысяч человек.

Правительственные силы начали на востоке Сирии операцию под кодовым названием "Аль-Фаджр" ("Рассвет"), которая преследует цель освободить от банд ИГ нефтяные месторождения в глубине Сирийской пустыни и выйти к границе с Ираком.