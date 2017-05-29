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Politico: 10 городских советов США призвали Конгресс начать процедуру импичмента Трампа

Международная панорама
29 мая, 21:27 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

В начале мая в Конгресс с предложением о начале процедуры импичмента обратился городской совет Лос-Анджелеса, последним на данный момент стал муниципалитет городка Бруклайн (штат Массачусетс)

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 29 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Десять муниципалитетов американских городов призвали Палату представителей Конгресса США начать процедуру импичмента в отношении главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщила в понедельник американская газета Politico.

Десятым и последним на данный момент стал муниципалитет городка Бруклайн (штат Массачусетс), который расположен под Бостоном. Ранее его власти призвали конгрессменов штата начать расследование, которое в конечном итоге должно привести к отстранению президента от должности. Расположенные в этом же штате Кембридж, Амхерст, Пелэм и Леверетт выступили с аналогичной просьбой, а власти Ньютона уже обсуждают возможность поддержать их.

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Совет города Кембридж призвал Конгресс начать расследование для импичмента Трампа

Городской совет Лос-Анджелеса (штат Калифорния) в начале мая обратился в Конгресс с предложением начать процедуру импичмента. Его поддержали муниципалитеты других городов штата. Власти Чикаго уже подготовили аналогичный документ, у которого появились десятки сторонников. Призывы горсоветов носят сугубо декларативный характер.

Импичмент предусматривает привлечение к ответственности федеральных служащих (в том числе президента США), обвиненных в "государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях". Исключительной прерогативой формулировать и выдвигать обвинение располагает Палата представителей Конгресса, а судебные заседания проходят в Сенате (верхней палате) под председательством главного судьи Верховного суда США. Для решения об отстранении лица от занимаемого поста обвинение должно быть поддержано двумя третями голосов присутствующих сенаторов.

В США процедура импичмента главы государства была инициирована трижды. В 1868 году президента Эндрю Джонсона (1865-1869) обвинили в незаконной отставке военного министра, а Билла Клинтона (1992-2000) в 1998-1999 гг. - в лжесвидетельстве и препятствовании правосудию, однако оба президента были оправданы Сенатом. Ричард Никсон (1969-1974) подал в отставку еще до начала сенатских слушаний. Ему грозил импичмент в связи с громким политическим скандалом, получившим название "Уотергейт".

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