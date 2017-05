NYT: в ФБР и Конгрессе проверят, пытался ли зять Трампа установить канал связи с Путиным

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. В Федеральном бюро расследований (ФБР) и Конгрессе США намерены установить, пытался ли старший советник и зять президента США Джаред Кушнер установить прямой канал связи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила в понедельник в своей электронной версии американская газета The New York Times.

Помимо дипломатических каналов

По версии ее источников, сотрудники ФБР и законодатели, которые ведут разбирательство по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в ход предвыборной кампании в США в прошлом году, снова заинтересовались содержанием встреч в декабре прошлого года Кушнера с послом РФ в США Сергеем Кисляком и главой российского Внешэкономбанка Сергеем Горьковым. Источники издания не исключают, что зять Трампа таким образом рассчитывал установить прямой канал связи с российским лидером, который бы действовал вне существующих дипломатических каналов связи между руководством двух государств.

Как поясняет The New York Times, интерес американской стороны к встрече Кушнера обусловлен публикацией газеты The Washington Post. Она в минувшую пятницу сообщила о том, что зять Трампа в конце прошлого года якобы обсуждал с послом России в Вашингтоне возможность использования защищенного канала дипломатической связи для того, чтобы поддерживать контакты с Москвой, не опасаясь прослушивания со стороны американских спецслужб. Ряд конгрессменов потребовал в связи с этим от советника объяснений, в том числе старший демократ в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса, расследующем якобы имевшее место вмешательство РФ в президентские выборы в США, Адам Шифф.

Адвокат зятя Трампа Джейми Горелик ранее заявила, что ее клиент готов выступить перед членами Конгресса и сообщить им подробности своих встреч с представителями РФ.

Как информировал в понедельник телеканал Fox News, Кушнер на встрече с послом России в декабре прошлого года не предлагал создавать постоянно действующий защищенный канал дипломатической связи с Москвой. По версии источников Fox News, зять президента США затрагивал во время встречи урегулирование ситуации в Сирии и предлагал организовать временный канал связи для обсуждения позиций сторон по данному вопросу, но не более того.

Обычные деловые контакты

В конце марта газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что зять и старший советник президента США Джаред Кушнер может быть вызван в спецкомитет по разведке Сената Конгресса для дачи показаний в рамках расследования по факту предполагаемых связей между командой Трампа и Россией.

В ВЭБ тогда отметили, что руководство банка на протяжении 2016 года неоднократно встречалось с представителями ведущих мировых финансовых институтов и в ходе этих переговоров "обсуждались существующие практики работы зарубежных банков развития, перспективные направления и отрасли". Как отмечали в фининститута, встречи проходили c рядом представителей крупнейших банков и деловых кругов США, в том числе с главой Kushner Companies Джаредом Кушнером.