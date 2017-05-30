Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.05:
$ 56.71
€ 63.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

NYT: в ФБР и Конгрессе проверят, пытался ли зять Трампа установить канал связи с Путиным

Международная панорама
30 мая, 6:18 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

По версии источников газеты, сотрудники ФБР и законодатели снова заинтересовались содержанием встреч Кушнера с послом РФ в США Сергеем Кисляком и главой российского Внешэкономбанка Сергеем Горьковым

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. В Федеральном бюро расследований (ФБР) и Конгрессе США намерены установить, пытался ли старший советник и зять президента США Джаред Кушнер установить прямой канал связи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила в понедельник в своей электронной версии американская газета The New York Times.

Помимо дипломатических каналов

По версии ее источников, сотрудники ФБР и законодатели, которые ведут разбирательство по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в ход предвыборной кампании в США в прошлом году, снова заинтересовались содержанием встреч в декабре прошлого года Кушнера с послом РФ в США Сергеем Кисляком и главой российского Внешэкономбанка Сергеем Горьковым. Источники издания не исключают, что зять Трампа таким образом рассчитывал установить прямой канал связи с российским лидером, который бы действовал вне существующих дипломатических каналов связи между руководством двух государств.

Смотрите также

Politico: 10 городских советов США призвали Конгресс начать процедуру импичмента Трампа

Трамп заявил, что полностью доверяет своему советнику и зятю Кушнеру

WP: Кушнер предлагал Кисляку использовать защищенный канал для контактов Трампа с Москвой

Как поясняет The New York Times, интерес американской стороны к встрече Кушнера обусловлен публикацией газеты The Washington Post. Она в минувшую пятницу сообщила о том, что зять Трампа в конце прошлого года якобы обсуждал с послом России в Вашингтоне возможность использования защищенного канала дипломатической связи для того, чтобы поддерживать контакты с Москвой, не опасаясь прослушивания со стороны американских спецслужб. Ряд конгрессменов потребовал в связи с этим от советника объяснений, в том числе старший демократ в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса, расследующем якобы имевшее место вмешательство РФ в президентские выборы в США, Адам Шифф.

Адвокат зятя Трампа Джейми Горелик ранее заявила, что ее клиент готов выступить перед членами Конгресса и сообщить им подробности своих встреч с представителями РФ.

Как информировал в понедельник телеканал Fox News, Кушнер на встрече с послом России в декабре прошлого года не предлагал создавать постоянно действующий защищенный канал дипломатической связи с Москвой. По версии источников Fox News, зять президента США затрагивал во время встречи урегулирование ситуации в Сирии и предлагал организовать временный канал связи для обсуждения позиций сторон по данному вопросу, но не более того.

Обычные деловые контакты

В конце марта газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что зять и старший советник президента США Джаред Кушнер может быть вызван в спецкомитет по разведке Сената Конгресса для дачи показаний в рамках расследования по факту предполагаемых связей между командой Трампа и Россией.

В ВЭБ тогда отметили, что руководство банка на протяжении 2016 года неоднократно встречалось с представителями ведущих мировых финансовых институтов и в ходе этих переговоров "обсуждались существующие практики работы зарубежных банков развития, перспективные направления и отрасли". Как отмечали в фининститута, встречи проходили c рядом представителей крупнейших банков и деловых кругов США, в том числе с главой Kushner Companies Джаредом Кушнером.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
4
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Москва выплатит семьям погибших от урагана по 1 млн рублей
2
Макрон подверг критике российское агентство Sputnik и телеканал RT
3
КНДР заявила об успешном запуске баллистической ракеты
4
Избитый в Канкуне россиянин выписан из больницы
5
Путин и Макрон проводят в Версале свою первую встречу
6
Источник: семь человек погибли и 69 пострадали при урагане в Москве
7
"Беспрецедентный удар стихии": ураган унес жизни 13 человек в Москве и области
Темы дня
Загрузка...
Реклама