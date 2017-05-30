Белый дом подтвердил, что Трамп рассматривает экс-замглавы бюро на пост руководителя ФБР

ВАШИНГТОН, 30 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру бывшего заместителя директора ФБР Джона Пистола (2004-2010) на пост руководителя этой правоохранительной структуры. Об этом заявил во вторник официальный представитель Белого дома Шон Спайсер на регулярном брифинге для журналистов в Белом доме.

"Президент проведет сегодня во второй половине дня консультации с еще двумя кандидатами (на пост директора ФБР) Джоном Пистолом и Крисом Рэем", - подчеркнул он.

По словам Спайсера, "когда Трамп почувствует, что нашел нужного кандидата, он даст знать". "Он собирается встречаться с кандидатами до тех пор, пока не найдет нужного", - указал пресс-секретарь. Он не пояснил, о каком Крисе Рэе идет речь.

Ранее президент США называл основным кандидатом на пост директора ФБР экс-сенатора от штата Коннектикут Джо Либермана, однако последний взял самоотвод.

В начале мая Дональд Трамп по рекомендации министра юстиции и генпрокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна уволил Джеймса Коми, объяснив это тем, что

Джеймс Коми, возглавлявший ФБР с июня 2013 года, был уволен Дональдом Трампом в начале мая нынешнего года по рекомендации министра юстиции и генпрокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна принял решение уволить Джеймса Коми. Президент США объяснил свое решение тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции.

По закону президент выдвигает кандидатуру, но после этого ее должен утвердить Сенат Конгресса США.