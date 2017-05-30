СМИ: Трамп рассматривает на пост главы ФБР бывшего заместителя главы бюро

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ВАШИНГТОН, 30 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп рассматривает на пост главы Федерального бюро расследований (ФБР) США бывшего заместителя руководителя этой правоохранительной структуры Джона Пистола (2004-2010). Об этом сообщила газета USA Today со ссылкой на свои источники.
По их сведениям, ожидается, что глава государства уже во вторник обсудит с Пистолом лично этот вопрос. Как отмечает издание, он является одним из кандидатов на пост директора бюро, в котором занимал различные должности с 1983 по 2010 год. С 2010 по 2014 год Пистол был главой Управления транспортной безопасности США.
Ранее основной, по словам самого Трампа, кандидат на пост директора ФБР экс-сенатор от штата Коннектикут Джо Либерман взял самоотвод. Теперь Трамп также рассматривает в качестве возможных кандидатов на должность руководителя правоохранительной структуры исполняющего обязанности директора ФБР Эндрю Маккейба, бывшего сотрудника бюро Ричарда Макфили, экс-губернатора Оклахомы Фрэнка Китинга, бывшего помощника главы Минюста Элис Фишер и члена апелляционного суда штата Нью-Йорк Майкла Гарсиа.
Должность директора ФБР стала вакантной в начале мая после того, как Трамп по рекомендации министра юстиции и генпрокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна принял решение уволить Джеймса Коми. Он объяснил это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции. Коми возглавлял ФБР менее четырех лет. Он был назначен на эту должность в июне 2013 года предыдущим президентом Бараком Обамой.
По закону президент выдвигает кандидатуру, но после этого ее должен утвердить Сенат Конгресса США.