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Более 40 депутатов Рады требуют в суде признать закон о декоммунизации антиконституционным

Международная панорама
31 мая, 5:12 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 31, мая. /ТАСС

Закон действует на Украине с мая 2015 года и предполагает, в частности, переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей

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КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Группа депутатов Верховной рады обратилась в конституционный суд с требованием проверить закон о декоммунизации на соответствие основному закону Украины.

"30 мая 2017 года в Конституционный суд Украины (КСУ) поступило конституционное представление 46 народных депутатов относительно соответствия Конституции (конституционности) Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики", - сообщили в пресс-службе КСУ.

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В числе подписавших это обращение - депутаты "Оппозиционного блока" Ефим Звягильский, Татьяна Бахтеева, Михаил Папиев и другие.

Закон о так называемой декоммунизации действует на Украине с мая 2015 года. Он предполагает, в частности, переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров - Днепропетровска в Днепр, Кировограда в Кропивницкий.

На практике в ходе кампании новые власти страны делают все, чтобы отказаться не только от всего "советского", но также от всего, напоминающего о связях Украины и России. Так Московский проспект в столице стал проспектом Бандеры, Московская площадь получила название Демеевской. Кроме того, Институт национальной памяти Украины опубликовал список из 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона о декоммунизации.

По данным украинских властей, в стране уже переименовали 987 населенных пунктов и снесли около 1,5 тыс. памятников Ленину.

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