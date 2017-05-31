Трамп удивлен, что демократы не хотят заслушать показания его экс-советника по России

Английский "Арсенал" объявил о продлении контракта с Венгером на два годаСпорт 31 мая, 15:44
Рост погрузки нефти и нефтепродуктов на сети РЖД в апреле составил 5% - до 19,3 млн тоннТранспорт 31 мая, 15:42
Фильм "Нелюбовь" Звягинцева выйдет в прокат во всех странах мираКультура 31 мая, 15:40
Минюст предоставит ЕСПЧ дополнительные аргументы по делу "Навальный против России"Политика 31 мая, 15:32
Путин посетил старообрядческий Рогожский духовный центр в МосквеОбщество 31 мая, 15:22
Дзюба заявил, что не претендует на роль лидера в сборной России по футболуСпорт 31 мая, 15:20
Три "атомных" города на Урале получили 900 млн рублей на благоустройствоНовости Урала 31 мая, 15:18
Вадим Федоров: вектор нашей работы - изменить культуру потребления электроэнергииНовости партнеров 31 мая, 15:15
Судно экспедиции "Байкал - Аляска" вышло в открытый БайкалСибирь 31 мая, 15:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сегодня выразил удивление тем, что представители Демократической партии в Конгрессе США не прореагировали на письмо бывшего советника его предвыборного штаба Картера Пейджа, который вызвался выступить с показаниями перед законодателями, чтобы опровергнуть обвинения в "сговоре" с Россией во время президентской кампании. Лидер США заявил об этом в Twitter.
При этом Трамп вновь назвал "охотой на ведьм" утверждения о том, что Россия якобы пыталась помочь ему выиграть президентские выборы. В частности, по словам лидера США, Картер Пейдж намерен опровергнуть утверждения о вмешательстве РФ в американскую президентскую кампанию, с которыми выступали на слушаниях в Конгрессе бывший глава ЦРУ Джон Бреннан и бывший директор ФБР Джеймса Коми.
"И вот сейчас сообщают, что демократы, которые устраивали разнос Картеру Пейджу по поводу России, не хотят, чтобы он давал показания, - написал Трамп. - Он отмечает все их обвинения в его адрес и сейчас хочет очистить свое имя, показав ложный или вводящий в заблуждение характер показаний Джеймса Коми и Джона Бреннана. Это охота на ведьм!"
So now it is reported that the Democrats, who have excoriated Carter Page about Russia, don't want him to testify. He blows away their....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 мая 2017 г.
...case against him & now wants to clear his name by showing "the false or misleading testimony by James Comey, John Brennan..." Witch Hunt!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 мая 2017 г.
Бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа Картер Пейдж направил в Конгресс США письмо, в котором подтвердил свою готовность выступить перед спецкомитетом Палаты представителей по разведке, проводящим расследование по поводу якобы имевших место связей между советниками главы американского государства и российскими представителями. Об этом сообщила 23 мая телекомпания Fox News. По ее данным, он написал, что готов выступить перед спецкомитетом 6 июня.
При этом Пейдж требует, чтобы слушания были открытыми. В послании, направленном на имя председателей спецкомитета республиканца Майкла Конуэя и демократа Адама Шиффа, Пейдж в очередной раз утверждает, что предыдущая администрация Барака Обамы во время прошлогодней предвыборной кампании распорядилась установить за ним слежку. В письме Пейдж также отверг утверждения о каких-либо неправомерных контактах между ним и представителями РФ. "Я не обладаю информацией о том, что российское правительство или кто-либо связанный с ним играл какую-либо роль в американских выборах в 2016 году", - заявил он.
Это уже не первое письмо, направленное Пейджем в Конгресс. Ранее сообщалось, что он послал в спецкомитет нижней палаты Конгресса письмо, в котором подчеркнул, что хотел бы открыто рассказать законодателям о том, какую роль он играл в предвыборной кампании. Пейдж написал второй письмо в Конгресс после того, как не получил приглашение выступить с показаниями в ответ на свое первое послание.