Трамп удивлен, что демократы не хотят заслушать показания его экс-советника по России

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сегодня выразил удивление тем, что представители Демократической партии в Конгрессе США не прореагировали на письмо бывшего советника его предвыборного штаба Картера Пейджа, который вызвался выступить с показаниями перед законодателями, чтобы опровергнуть обвинения в "сговоре" с Россией во время президентской кампании. Лидер США заявил об этом в Twitter.

При этом Трамп вновь назвал "охотой на ведьм" утверждения о том, что Россия якобы пыталась помочь ему выиграть президентские выборы. В частности, по словам лидера США, Картер Пейдж намерен опровергнуть утверждения о вмешательстве РФ в американскую президентскую кампанию, с которыми выступали на слушаниях в Конгрессе бывший глава ЦРУ Джон Бреннан и бывший директор ФБР Джеймса Коми.

"И вот сейчас сообщают, что демократы, которые устраивали разнос Картеру Пейджу по поводу России, не хотят, чтобы он давал показания, - написал Трамп. - Он отмечает все их обвинения в его адрес и сейчас хочет очистить свое имя, показав ложный или вводящий в заблуждение характер показаний Джеймса Коми и Джона Бреннана. Это охота на ведьм!"

So now it is reported that the Democrats, who have excoriated Carter Page about Russia, don't want him to testify. He blows away their.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 мая 2017 г.

...case against him & now wants to clear his name by showing "the false or misleading testimony by James Comey, John Brennan..." Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 мая 2017 г.

Бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа Картер Пейдж направил в Конгресс США письмо, в котором подтвердил свою готовность выступить перед спецкомитетом Палаты представителей по разведке, проводящим расследование по поводу якобы имевших место связей между советниками главы американского государства и российскими представителями. Об этом сообщила 23 мая телекомпания Fox News. По ее данным, он написал, что готов выступить перед спецкомитетом 6 июня.

При этом Пейдж требует, чтобы слушания были открытыми. В послании, направленном на имя председателей спецкомитета республиканца Майкла Конуэя и демократа Адама Шиффа, Пейдж в очередной раз утверждает, что предыдущая администрация Барака Обамы во время прошлогодней предвыборной кампании распорядилась установить за ним слежку. В письме Пейдж также отверг утверждения о каких-либо неправомерных контактах между ним и представителями РФ. "Я не обладаю информацией о том, что российское правительство или кто-либо связанный с ним играл какую-либо роль в американских выборах в 2016 году", - заявил он.

Это уже не первое письмо, направленное Пейджем в Конгресс. Ранее сообщалось, что он послал в спецкомитет нижней палаты Конгресса письмо, в котором подчеркнул, что хотел бы открыто рассказать законодателям о том, какую роль он играл в предвыборной кампании. Пейдж написал второй письмо в Конгресс после того, как не получил приглашение выступить с показаниями в ответ на свое первое послание.