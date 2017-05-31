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Трамп пристыдил актрису Кэти Гриффин за снимок с окровавленной маской

Международная панорама
31 мая, 14:50 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 31, мая. /ТАСС

Американский лидер подчеркнул, что его дети "тяжело это восприняли"

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ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что актрисе и телеведущей Кэти Гриффин должно быть стыдно за участие в фотосессии с окровавленной маской, имитирующей его лицо и прическу. Об этом хозяин Белого дома написал на своей странице в Twitter.

"Кэти Гриффин должно быть стыдно. Мои дети, особенно 11-летний сын Бэррон, тяжело это восприняли. Ужасно!" - указал он.

Ранее американский фотограф Тайлер Шилдс, известный своими провокационными работами, опубликовал снимок с Гриффин, держащей в руке окровавленную маску, которая напоминает голову Трампа. Фото спровоцировало бурную реакцию в СМИ и социальных сетях. Актрисе пришлось принести извинения за свой поступок. Она согласилась, что "перешла черту", и назвала участие в этой акции ошибкой.

Сам же Шилдс отверг критику в свой адрес, назвав фотосессию отражением "свободы слова и самовыражения". "Искусство предназначено для этого, кому-то оно понравится, кто-то его возненавидит, и это хорошо", - заявил фотограф.

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