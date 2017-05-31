Польский депутат назвал текущий скандал вокруг крушения Ту-154М "политикой на костях"

ВАРШАВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Тема крушения под Смоленском президентского самолета Ту-154М используется в политических целях. Такое мнение высказал на брифинге в Сейме лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш, комментируя разгоревшийся в республике скандал из-за сообщений о том, что в гробах погибших в результате проведенных эксгумаций были обнаружены останки разных людей.

"Это очень сложное дело и те, кто многие годы используют его в политических целях, когда-нибудь дорого заплатят за это", - сказал он. Текущую ситуацию он назвал "политикой на костях". "Ведется поиск козла отпущения, так как нынешнее правительство обещало очень много, говорило, что выяснит причины катастрофы, что вернет обломки", - добавил политик.

Эксгумации всех жертв трагедии проводятся по решению польской прокуратуры с осени прошлого года. До настоящего времени было проведено 26 таких процедур. В последние дни появилась информации об обнаружении в гробах останков разных погибших. Польская сторона обвиняет в случившемся представителей действовавшей в республике в 2010 году власти от партии "Гражданская платформа", а также российских судмедэкспертов и патологоанатомов.

Вместе с тем, как подчеркивает в своей публикации Gazeta Wyborcza, "целью эксгумации не была оценка правильности идентификации тел". "Прокуратура хотела убедиться, что на останках нет следов взрывчатых веществ, которые свидетельствовали бы о покушении. Таких следов они не нашли. Чем дольше их не будет, тем больше те, кто настаивал на эксгумации, будут прикрываться информацией об ошибках и ужасающих находках", - пишет издание.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала некорректными обвинения Польши в адрес российских специалистов, занимавшихся расследованием авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году, которые "в трудную минуту честно выполнили свой профессиональный долг".

10 апреля 2010 года официальная делегация Польши во главе с президентом республики Лехом Качиньским летела на правительственном самолете Ту-154М в Катынь. В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты приняли решение посадить авиалайнер. Самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы аэродрома Смоленск-Северный, столкнувшись сначала с деревьями, а затем и с землей. В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившиеся на борту.