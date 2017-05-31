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Японским принцессам могут позволить не покидать семью после замужества с простолюдином

Международная панорама
31 мая, 16:30 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов

Сейчас, согласно действующему законодательству, девушка в такой ситуации должна покинуть императорскую семью и отказаться от титула

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ТОКИО, 31 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. В Японии могут смягчить законы, касающиеся императорской семьи. В ближайшее время в парламенте может начаться обсуждение вопроса о том, чтобы позволить принцессам не покидать императорскую семью после замужества с простолюдинами.

Этот вопрос привлекает особенное внимание японской прессы с тех пор, как в середине мая стало известно, что старшая дочь принца Акисино и первая внучка императора Акихито принцесса Мако решила выйти замуж за своего бывшего однокурсника. Согласно действующим законам, после этого она покинет императорскую семью и станет обычной гражданкой. Таким образом, численность императорской семьи сократится до 18 человек, шестеро из которых - незамужние принцессы.

Как пишет агентство Kyodo, сторонниками такого послабления в парламенте являются депутаты Демократической партии. Правящая коалиция в составе Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии "Новая Комэйто" не очень довольная такими требованиями, но согласилась поставить вопрос на обсуждение. Они опасаются недовольства со стороны консервативной части населения страны, которая составляет основу их электората.

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