CNN: экс-директор ФБР может выступить на открытых слушаниях в Конгрессе 7 июня

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Уволенный президентом США Дональдом Трампом директор ФБР Джеймс Коми может выступить на открытых слушаниях спецкомитета Сената Конгресса по разведке уже на следующей неделе. Об этом сообщил телеканал CNN.

По сведениям его источников, экс-глава ФБР готов рассказать о том, как обсуждал с главой Белого дома расследование, касающееся утверждений о вмешательстве России в прошлогодние президентские выборы. Коми может выступить на слушаниях в следующую среду, 7 июня.

19 мая председатель указанного спецкомитета Ричард Бэрр и его заместитель Марк Уорнер опубликовали совместное заявление, в котором сообщили, что Коми согласился выступить на открытых слушаниях в данном органе. До этого экс-глава ФБР отказался выступать на закрытых слушаниях.

Трамп отправил директора ФБР в отставку 9 мая. Как сообщалось, принять такое решение ему посоветовали генеральный прокурор США и его заместитель, объяснившие это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои обязанности. Последний занимал пост главы спецслужбы менее четырех лет, он был назначен на него летом 2013 года при администрации предыдущего президента США Барака Обамы.

На посту главы ФБР Коми руководил расследованием, касающимся утверждений о связях сотрудников предвыборного штаба Трампа с Россией. Ранее газета The New York Times сообщила, что Трамп перед увольнением главы Бюро просил его прекратить расследование в отношении своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна.