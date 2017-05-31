СМИ: Коми готов рассказать о попытках Трампа прекратить следствие по делу экс-помощника

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Уволенный президентом США Дональдом Трампом директор ФБР Джеймс Коми готов публично рассказать на открытых слушаниях сенатского спецкомитета по разведке о попытках хозяина Белого дома прекратить расследование в отношении своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Об этом сообщил телеканал CNN.

По сведениям его источников, экс-глава ФБР намерен представить подробности по поводу того, что американский лидер якобы до увольнения просил его прекратить разбирательство по делу Флинна. По сведениям канала, указанное выступление Коми в спецкомитете может состояться на следующей неделе, предположительно 7 июня. Официально эта дата не подтверждена.

Как отмечает телеканал, Коми уже согласовал некоторые моменты, касающиеся его выступления на слушаниях, с Робертом Мюллером, который ранее был назначен спецпрокурором. Он занимается расследованием дела о приписываемом Москве вмешательстве в прошлогодние президентские выборы.

Флинн ушел в отставку в феврале на фоне заявлений о том, что недостаточно полно проинформировал начальство о своих контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Трамп отправил директора ФБР в отставку 9 мая. Как сообщалось ранее, принять такую меру ему посоветовали генеральный прокурор США и его заместитель, объяснившие это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои обязанности. На посту главы ФБР Коми руководил расследованием, касающимся утверждений о связях сотрудников предвыборного штаба Трампа с Россией.