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Один из подозреваемых по делу о теракте в Манчестере отпущен на свободу

Международная панорама
1 июня, 1:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Полиция Манчестера также сообщила, что 21-летнему мужчине, задержанному 24 мая, не было предъявлено обвинение

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Британские правоохранительные органы освободили мужчину, задержанного ранее по подозрению в организации взрыва на концерте в Манчестере 22 мая.

"21-летний мужчина, задержанный по подозрению в причастности к теракту на "Манчестер-Арене", отпущен без предъявления обвинений. Он был задержан 24 мая в городе Нанитон (графство Уорикшир, Англия. - Прим. ТАСС)", - говорится в сообщении полиции Манчестера, размещенном в среду в микроблоге в Twitter.

Таким образом, на данный момент по делу о теракте под стражей остаются 10 человек.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел в ночь с понедельника на вторник сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. Жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения.

Полиция сообщила, что исполнителем теракта был 22-летний Салман Абеди, который, по данным СМИ, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.

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