Глава Walt Disney покинул совет при президенте из-за выхода США из Парижского соглашения

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Генеральный директор американского конгломерата The Walt Disney Company Роберт Айгер в четверг вышел из состава Форума стратегии и политики при президенте США Дональде Трампе, являющегося консультативным советом видных деятелей бизнеса. Данное решение обусловлено принципиальным несогласием с решением Трампа вывести США из Парижского соглашения по климату.

"Это принципиальный вопрос. Я ушел в отставку из президентского совета в связи с выходом из Парижского соглашения по климату", - отметил Айгер в своем Twitter.

As a matter of principle, I've resigned from the President's Council over the #ParisAgreement withdrawal. — Robert Iger (@RobertIger) June 1, 2017

Ранее аналогичное заявление сделал предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX. Он покинул нескольких консультационных органов при Белом доме, которые занимаются, в частности, созданием рабочих мест в высокотехнологичной сфере, стратегическим планированием и развитием инфраструктуры.

Форум стратегии и политики при президенте США был образован в декабре прошлого года с целью проведения регулярных совещаний бизнесменов с главой государства. Ранее из совета решил выйти Трэвис Каланик - основатель компании Uber, предоставляющей услуги по онлайн-вызову такси. По его словам, поводом для этого стал подписанный Трампом указ об ужесточении иммиграционной политики, с положениями которого Каланик не согласен.

Ранее в четверг Трамп объявил, что Соединенные Штаты выйдут из Парижского соглашения по климату.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры, вызванный выбросом в атмосферу углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива, может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.