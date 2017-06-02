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WSJ: прокурор Нью-Йорка обвинил ExxonMobil в махинациях с данными по изменению климата

Международная панорама
2 июня, 22:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

Представитель ExxonMobil Скотт Сильвестри назвал обвинения "неточными и безответственными", заявив, что компания собирается ответить на них в суде

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НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман обвинил американскую нефтегазовую корпорацию ExxonMobil в том, что она вводила своих инвесторов в заблуждение, фальсифицируя данные о том, как попытки сократить объемы вредных выбросов в мире могут влиять на деятельность компании. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, обвинения Шнайдермана содержатся в документах, направленных им в нью-йоркский суд. В них генпрокурор утверждает, что в рамках своего расследования он обнаружил ряд документов, свидетельствующих, что ExxonMobil предоставляла своим инвесторам неблагонадежные данные о том, какое влияние оказывают на деятельность компании изменение климата и направленные на борьбу с этим процессом регулирующие нормы в различных странах.

Генпрокурор, назвав действия компании мошенническими, потребовал от ExxonMobil предоставить дополнительные документы по данному делу. Представитель ExxonMobil Скотт Сильвестри назвал обвинения "неточными и безответственными", заявив, что компания собирается ответить на них в суде.

Расследование в отношении американского нефтегазового гиганта ведут прокуратуры около 20 штатов, в том числе Нью- Йорка и Калифорнии. Власти утверждают, что ExxonMobil на протяжении десятилетий утаивала от своих акционеров и общественности информацию о влиянии ее деятельности, в том числе сжигания топлива, на экологию.

В 2015 году свыше 40 ведущих общественных организаций США по защите окружающей среды направили совместное письмо в Министерство юстиции страны с требованием проведения федерального расследования деятельности компании. Как в нем указывалось, специалисты ExxonMobil еще в 1970-х годах обнаружили, что ее деятельность оказывает негативное влияние на климат. При этом она якобы финансировала информационную кампанию, которая отрицала существование проблемы глобального потепления. В ExxonMobil отвергли обвинения, подчеркнув, что компания неоднократно спонсировала исследования по изменению климата и открыто публиковала их результаты.

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