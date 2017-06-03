Сеул поддерживает резолюцию СБ ООН о расширении санкций в отношении Пхеньяна

МОСКВА, ТОКИО, 3 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Республика Корея приветствует резолюцию Совета Безопасности (СБ) ООН 2356 о расширении санкций в отношении КНДР. Об этом заявил официальный представитель южнокорейского МИД Чо Чжун Хёк.

"Наше правительство поддерживает единогласное решение Совбеза ООН от 2 июня при принятии резолюции 2356 на фоне продолжающихся ракетных испытаний КНДР", - цитирует агентство Yonhap слова дипломата. Он добавил, что Сеул продолжит добиваться денуклеаризации КНДР всеми способами: как санкциями, так и путем диалога. Представитель МИД предостерег северного соседа от дальнейших провокаций.

В пятницу Совбез ООН единогласно одобрил принятие резолюции 2356, которая предусматривает включение в санкционный список нескольких организаций и частных лиц, которые могут быть причастны к действиям в интересах КНДР.

Воздерживаться от дальнейших провокаций

Япония призывает КНДР прислушаться к международному сообществу и соблюдать санкции Совета Безопасности ООН, воздерживаясь от дальнейших провокаций. Об этом заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ в связи с принятием очередной резолюции Совбеза ООН.

"Совершенно неприемлемо, что Северная Корея продолжала провокации, не принимая во внимание повторяющиеся предупреждения международного сообщества. Япония настоятельно призывает Северную Корею искренне прислушиваться к голосу международного сообщества и строго и полностью соблюдать резолюцию и серию соответствующих резолюций, воздерживаться от любых дальнейших провокаций, таких как ядерные испытания и запуски баллистических ракет", - говорится в его комментарии, распространенном МИД Японии.

Вместе с тем Абэ высоко оценил тот факт, что резолюцию в СБ ООН была принята единогласно. При этом премьер подчеркнул, что "Япония, как член Совбеза, внесла вклад в принятие в этой резолюции в тесной координации с заинтересованными странами, в том числе США, Республикой Корея, Китаем и Россией". Он также отметил, что Токио продолжит тесно сотрудничать с ними, в том числе по вопросу соблюдения этой резолюции и обеспечения ее эффективности.

Не оставил без внимания Абэ и другой важный для Японии вопрос - проблему японских граждан, похищенных северокорейскими спецслужбами в 70-80-х годах прошлого века. "Япония будет продолжать настоятельно призывать Северную Корею предпринимать конкретные действия в соответствии со своими принципами "диалога и давления" и "действие за действие", - заключил японский премьер.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной в связи с периодическими ракетными пусками, которые осуществляет КНДР. Международное сообщество выступает категорически против таких действий, ряд стран называет их провокационными. Пхеньян же настаивает на том, что проводит испытания для укрепления национальной безопасности на фоне агрессивных действий США.