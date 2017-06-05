Огни Эйфелевой башни погашены в память о жертвах терактов в Лондоне

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ПАРИЖ, 5 июня. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Освещение на Эйфелевой башне погашено в знак скорби по жертвам терактов, произошедших в Лондоне в ночь на 4 июня. Иллюминацию одной из главных достопримечательностей Парижа отключили в 00:45 по местному времени (01:45 мск).
Решение об этом приняла мэр французской столицы Анн Идальго. На своей странице в Twitter она написала: "Парижане находятся в эту минуту рядом с лондонцами. Наши мысли с жертвами и их близкими".
Les Parisiens sont aux côtés des Londoniens. Nos pensées vont aux victimes et à leurs proches. #LondonBridge #BoroughMarket #London #Paris— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 4 июня 2017 г.
Традиционно Эйфелева башня подсвечивается непрерывно с приходом сумерек и до часа ночи. Вдобавок, ежечасно в течение пяти минут ее озаряет мерцание нескольких тысяч белых лампочек, которые в этот раз были также выключены.
В последнее время Эйфелева башня все чаще погружается во тьму. В прошлом месяце огни были погашены в память о жертвах теракта в Манчестере, который произошел в ночь на 23 мая. В марте 2016 года главный символ Парижа окрасили в цвета бельгийского флага в знак солидарности с народом Бельгии, пострадавшем от серии терактов, а в июле - в цвета флага Франции в знак траура по погибшим в Ницце.
В январе этого года огни Эйфелевой башни отключали в память о жертвах нападения на мечеть в канадском Квебеке, а в апреле 2017 года - в знак скорби по погибшим в результате теракта в Санкт-Петербурге.
В ночь с 3 на 4 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице. Затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. По последним данным, в результате терактов семь человек погибли, 48 человек доставлены в больницы, многие из них находятся в тяжелом состоянии. Нападавшие были ликвидированы полицией через восемь минут после поступления сигнала в полицию.