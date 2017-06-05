Временное правительство Ливии объявило о разрыве дипотношений с Катаром

КАИР, 5 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Временное правительство Ливии под руководством премьера Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани объявило в понедельник о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Об этом сообщил телеканалу Sky News Arabiya глава МИД заседающего на крайнем востоке страны и поддерживающего Палату представителей (ПП, постоянный избранный парламент) кабинета министров Мухаммед ад-Даири.

"Принято решение разорвать отношения с Государством Катар в знак солидарности с нашими братьями в Королевстве Бахрейн, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах и Арабской Республике Египет", - указал он, обвинив Доху в "многочисленных и непрекращающихся посягательствах на достоинство ливийского народа после революции 17 февраля (привела к свержению лидера Джамахирии Муамара Каддафи, прим. ТАСС), что давно вызывает возмущение и гнев широких слоев ливийского общества".

Минувшей ночью Бахрейн, Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия объявили о разрыве дипотношений с Дохой и прекращении морского и авиасообщения с эмиратом. В заявлениях этих стран главной причиной называлась дестабилизирующая роль политики эмирата и поддержка им экстремистской идеологии и группировок, действующих в регионе. Позже эти действия поддержало правительство Йемена.

В конце мая командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар обвинил Катар в финансовой поддержке экстремистских группировок, связанных с международной террористической сетью "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и действующих на территории североафриканского государства. В заявлении военачальника отмечалось, что Доха рекрутирует представителей отдельных общин соседних (с Ливией) стран в вооруженные террористические отряды, воюющие на ливийской территории.

Между тем, реакции базирующего в Триполи и признанного международным сообществом правительства национально согласия Фаиза Сараджа пока не последовало.