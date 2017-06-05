СМИ: один из нападавших в Лондоне мог быть марокканцем с ирландским гражданством

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ДУБЛИН, 5 июня. /ТАСС/. Один из трех ликвидированных в Лондоне террористов, совершивших серию нападений в минувшие выходные, предположительно является марокканцем и имел вид на жительство в Ирландии. Об этом сообщила в понедельник ирландская вещательная корпорация RTE.
В полиции подтвердили, что на теле одного из нападавших была обнаружена ирландская иммиграционная карта (GNIB) и пока придерживаются версии, что мужчина прибыл из Марокко. Сейчас миграционная служба проверяет данные о том, как долго и с кем проживал экстремист в Ирландии. По данным вещательной корпорации, мужчина мог быть женат на шотландке и проживать с ней в Дублине. Вплоть до трагедии мужчина не попадал в поле зрения полиции и не привлекался к ответственности за какие-либо правонарушения.
В связи с появившимися данными, комиссар полиции Ирландии созвал экстренное совещание сотрудников служб безопасности и разведки. Как отмечает RTE, ирландские правоохранители ведут активный обмен данными с британской разведкой и полицией, чтобы систематизировать данные об этом человеке. Также в рамках расследования ирландцы сотрудничают с Европолом и Интерполом.
В ночь на 4 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице. Затем они доехали до Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. По последним данным, в результате терактов семеро погибли, 48 человек были госпитализированы, состояние 21 из них критическое.